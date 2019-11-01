New York borsası yükselişle açıldı

01.11.2019 16:44

New York borsası, beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 27.192,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.053,35 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 8.340,70 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ekim tarım dışı istihdam 128 bin ile beklentileri aştı. Beklentiler, tarım dışı istihdamın 85 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD'de ayrıca eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam 136 binden bine 180 bine, ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam 168 binden 219 bine revize edildi.

Kaynak: AA