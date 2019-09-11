New York borsası yükselişle açıldı

11.09.2019 16:40

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 26.929,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 kazançla 2.980,83 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 8.091,68 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, Çin'in ABD'den ithal edilecek ürünler için gümrük tarifelerinden muaf ürünlerin listesini yayımladığına dair haberlerle piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

Kaynak: AA