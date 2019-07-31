New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 27.248,10 puan, S&P kazançla yüzde 0,08 kazançla 3.015,64 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 8.290,66 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde indirime gideceğine kesin gözüyle bakılmasının ve Apple'ın bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin New York borsasına pozitf yansıdığını belirtti.
Kaynak: AA