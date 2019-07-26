New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 27.168,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 kazançla 3.014,73 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 8.295,83 puan seviyelerinde seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2. Çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 2,1 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 1,8 artış kaydetmesi yönündeydi.
Kaynak: AA
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