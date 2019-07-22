New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftaya yükselişle başladı.
New York borsası, haftaya yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 27.181,45 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 2.981,81 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 8.171,98 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, şirketlerin açıkladığı bilançoların beklentilerden iyi geleceği beklentisiyle New York borsasının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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