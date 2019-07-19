New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artışla 27.321,69 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 3.004,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 8.241,34 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminin 50 baz puan olacağına ilişkin beklentilerin pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et