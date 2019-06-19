New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 26.498,50 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 2.921,91 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 7.969,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelere odaklandığını belirtti.

Kaynak: AA
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