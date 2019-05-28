New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 25.638,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 2.830,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 7.658,56 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının az olmasının etkisiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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