New York Borsası Yükselişle Açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,83 artışla 23.788,91 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 kazançla 2.563,97 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 yükselişle 6.814,45 puanda bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararının, piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de konut başlangıçları, geçen ay yüzde 0,4'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 3,2 arttı.
Kaynak: AA