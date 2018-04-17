New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li şirketlerin bu yılın ilk çeyreğine dair bilançolarının olumlu gelmesiyle güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 229,58 puan (yüzde 0,93) artışla 24.802,62 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,34 puan (yüzde 0,61) yükselişle 2.694,18 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 53,79 puan (yüzde 0,75) değer kazanarak 7.210,07 puana yükseldi.

Açılışta, küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisse başına değeri yüzde 6 değer kazandı.

ABD'li bankalardan Goldman Sachs ve Bank of Amerca'nın hisseleri de sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,7 artış kaydetti.