New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından güne yükselişle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 172,15 puan (yüzde 0,71) artışla 24.361,60 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,99 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.656,18 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 38,13 puan (yüzde 0,54) değer kazanarak 7.107,16 puana yükseldi.



Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir. Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" yorumunu yaptı.

Mesaj, ABD'nin Orta Doğu'ya olası bir müdahalesiyle ilgili kaygıları azaltırken, yatırımcıların da borsada alış pozisyonu almasına neden oldu.