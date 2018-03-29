New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, bu haftanın ve mart ayının son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 182,14 puan (yüzde 0,76) artışla 24.030,56 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,81 puan (yüzde 0,65) yükselişle 2.621,81 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 34,59 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 6.983,81 puana yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, kişisel gelir ve harcamalar şubatta sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşıladı.

New York borsası, yarın "Good Friday (Kutsal Cuma)" olması dolayısıyla kapalı olacak.