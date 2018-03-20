New York Borsası Yükselişle Açıldı
New York borsasında endeksler, haftanın ilk gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından salı gününe yükselişle başladı.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk gününde yaşanan sert düşüşlerin ardından salı gününe yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 47,37 puan (yüzde 0,19) artışla 24.658,28 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,15 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.716,07 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 7,57 puan (yüzde 0,10) kazançla 7.351,81 puana yükseldi.
Endekslerde dün yaşanan sert düşüşlere, Facebook'un hisselerinin kullanıcılarına ait kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddialarla yüzde 6,8 gerilmesi önlücük etmişti.
Ayrıca, teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,5 düşerken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 3 değer kaybetmişti.