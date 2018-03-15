New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de makroekonomik verilerin açıklanmasının ardından güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 51,05 puan (yüzde 0,21) artışla 24.809,17 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,30 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.752,78 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,06 puan (yüzde 0,01) değer kazanarak 7.497,87 puanla yatay seviyeden işlem görmeye başladı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede 10 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 226 bin oldu. Bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvurusu verisi de 231 binden 230 bine revize edildi.