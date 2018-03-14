New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'de makro ekonomik verilerin açıklanmasının ardından güne alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 107,31 puan (yüzde 0,43) artışla 25.114,34 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,56 puan (yüzde 0,35) yükselişle 2.774,87 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,93 puan (yüzde 0,37) değer kazanarak 7.538,94 puan seviyesine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugünkü raporuna göre, perakende satışlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 492 milyar dolara geriledi. Son 3 aydır düşüş eğilimini sürdüren perakende satışlara yönelik beklenti yüzde 0,3 artış seviyesindeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre ise ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. ÜFE için beklentiler aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artış seviyesindeydi.

Analistler, son enflasyon verilerinin kademeli bir artışa işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha hızlı faiz artırabileceğine yönelik endişeleri dizginlediğini belirtiyor.