New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 60,50 puan (yüzde 0,24) artışla 25.396,24 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,88 puan (yüzde 0,14) yükselişle 2.790,45 puandan açıldı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,73 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 7.578,54 puanla rekor seviyeye ulaştı.

New York borsası, cuma günü ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü ralli yaparak tamamlamıştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26 Ocak'tan bu yana ilk defa rekor seviyeden kapanmıştı.