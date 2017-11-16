New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, ABD'li perakende şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.





Dow Jones Sanayi Endeksi 140,44 puan (yüzde 0,60) artışla 23.411,72 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,77 puan (yüzde 0,50) yükselişle 2.577,39 puana ulaştı.





Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,01 puan (yüzde 0,75) değer kazanarak 6.756,21 puana yükseldi.





ABD'li perakende şirketlerinden Walmart ve Costco'nun hisseleri sırasıyla yüzde 6,8 ve yüzde 1,1 artarken, Target'ın hisseleri de yüzde 1 prim yaptı.