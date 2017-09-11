New York Borsası Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 174,12 puan (yüzde 0,80) artışla 21.971,91 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 17,57 puan (yüzde 0,71) yükselişle 2.479,00 puana çıktı.





Nasdaq Teknoloji Endeksi de 61,28 puan (yüzde 0,96) değer kazanarak 6.421,47 puana yükseldi.



Açılışta, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 3,1, teknoloji devi Apple'ın da hisse başına değeri yüzde 1,6 prim yaptı.