New York borsası yükselişle açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artarak 35.309,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 4.513,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 14.234,04 puana tırmandı.

ABD'de dün beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası sert düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken, söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etti.

Enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artıracağı olasılığı da arttı.

Bu gelişmelerle birlikte dün yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün ise yüzde 2,01 seviyelerinde seyretti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title