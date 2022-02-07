New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artarak 35.166,51 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.505 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 14.117,5 puana çıktı.

Endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası tutumuna ilişkin endişelerin devam etmesi ve şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle yeni haftanın açılışında hafif yükseliş gösterdi.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu ve söz konusu verinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltmasının beklendiğini belirtti.