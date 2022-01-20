New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 35.173,72 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 4.559,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 14.499,9 puana çıktı.

Enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve artan jeopolitik risklerle dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 1,83 seviyelerinde seyretti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Omicron varyantının etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.