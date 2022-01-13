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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artarak 36.419,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 4.737,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 15.245,3 puana çıktı.

ABD'de geçen ay beklenenden az yükseliş gösteren Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası endeksler pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Üretici fiyatları, yıllık bazda ise yüzde 9,7 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vaka sayılarının etkisiyle 8 Ocak ile biten haftada beklenmedik bir artış göstererek 230 bine çıktı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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