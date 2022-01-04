New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 36.758,39 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 4.809,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 15.846,9 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin yeni yılın ilk işlem gününde rekor seviyelere ulaşmasının ardından endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'de son 24 saatte Kovid-19'a yakalananların sayısı 1 milyonu aştı.

Salgında vaka sayılarındaki hızla artışa rağmen ekonomik toparlanmaya dair iyimserlik piyasalardaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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