New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,47 artarak 36.758,39 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kazançla 4.809,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 15.846,9 puana çıktı.
Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin yeni yılın ilk işlem gününde rekor seviyelere ulaşmasının ardından endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin haber akışı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'de son 24 saatte Kovid-19'a yakalananların sayısı 1 milyonu aştı.
Salgında vaka sayılarındaki hızla artışa rağmen ekonomik toparlanmaya dair iyimserlik piyasalardaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri