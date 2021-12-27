New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, yılın son haftasına yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artarak 36.054,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 kazançla 4.744,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 artışla 15.713,5 puana çıktı.

Noel tatili öncesi geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının oluşturduğu riske rağmen yılın son haftasının açılışında da pozitif seyrini sürdürdü.

Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ABD'de Noel tatilinde çok sayıda uçuşun iptal edilmesi sonucu hava yolu şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinde United Airlines, American Airlines ve Delta Airlines'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

Analistler, yeni haftada sakin veri gündemi ile tatil takvimi sebebiyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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