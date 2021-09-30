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New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artarak 34.503,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 4.376,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 14.593,6 puana yükseldi.

Devam eden enflasyon endişeleri ile ABD Kongresi'ndeki bütçe ve borç limiti çıkmazlarıyla dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Artan enflasyon endişeleriyle hafta başında 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,54 seviyelerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir toplantıda, yüksek enflasyonun kalıcı olmayacağı mesajını vermişti.

Makroekonomik tarafta ise ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme kaydetti. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6 büyümesi yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 25 Eylül ile biten haftada 362 bine çıkarak artışını üçüncü haftaya taşıdı.

ABD'de bugün 2021 mali yılının son gününe girilirken, Kongre'nin hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçeyi onaylayarak olası bir "hükümet kapanmasının" önüne geçmesi bekleniyor.

Borç limitini askıya almaya yönelik yasa tasarısı ise Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının bir sonraki durağı olan Senato'da Cumhuriyetçilerin engeliyle karşılaşacağı belirtiliyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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