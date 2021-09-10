New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artarak 35.068,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 4.517,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.338,9 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerin ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlandı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltacağına dair beklentiler etkili oldu.

Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği Kovid-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinin çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerine yükseliş kaydetti.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 artarak Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor

 Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ekrem İmamoğlu Tahir Büyükakın Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:10:25. #1.12#