New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.375,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 4.531,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 15.310,8 puana yükseldi.

Açıklanan makroekonomik verilerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enflasyona ilişkin devam eden endişelerle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, eylül ayının ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ağustosta beklentileri karşılayamadı. Ülkede özel sektör istihdamı, ağustos ayında 374 bin kişi arttı. Söz konusu artışa rağmen piyasa beklentilerinin çok altında kalan özel sektör istihdamının 613 bin artması öngörülüyordu.

Analistler, özel sektör istihdamında ağustos ayı verisinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirterek, cuma günü açıklanacak istihdam raporunun yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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