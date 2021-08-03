New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 34.916,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kazançla 4.394 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 14.698 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş kaydetti.

Delta varyantının hızla yayılması yatırımcıları tedirgin etmeye devam ederken, ABD'de Kovid-19'a karşı en az bir doz aşı yaptıran yetişkin nüfusun oranının yüzde 70'e ulaştığı bildirildi.

Salgının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişeler tahvil faizlerindeki düşüşü tetiklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,16 civarında seyretti.

Öte yandan, ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklerken analistler, yatırımcıların altyapı tasarısına ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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