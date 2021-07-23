New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artışla 34.992,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 4.385,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 14.733,8 puana çıktı.

İşsizlik maaşı başvurularındaki beklenmedik artışa rağmen dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Analistler, hafta başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların neden olduğu endişeye rağmen yatırımcıların odağında şirketlerin güçlü gelen ikinci çeyrek bilançolarının olduğunu belirtti.

Ekonomiye ilişkin endişelerin hafiflemesi ile dün yüzde 1,28 civarında gerçekleşen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 1,30 seviyelerine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
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