New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 34.015,43 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.264,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 14.312,2 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle dün sert kayıplar yaşayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,13 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, salgına ilişkin endişeler devam ederken, yatırımcıların şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarına odaklandığını belirtti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM, dün ikinci çeyreğe ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir yüzde 3,4 artışla 18,7 milyar dolara yükselerek beklentileri geride bıraktı. Beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançosunun arından IBM'in hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, haziranda yüzde 6,3 artışla 1 milyon 643 bine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, inşaat izinleri yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bine düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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