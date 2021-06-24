New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 247 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 34.121 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.264 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 primle 14.376 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de birinci çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 6,4, mayıs dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artarken, mayıs öncü dış ticaret açığı 88,1 milyar dolar oldu. Ülkede ayrıca birinci çeyrek çekirdek PCE çeyreklik yüzde 2,5 ve birinci çeyrek kişisel tüketim çeyreklik yüzde 11,4 artış gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, bugün başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasaların odak noktasında bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:16:28. #1.15#

title