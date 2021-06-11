New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 62 puan ve yüzde 0,2 değer kazancıyla 34.530 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.245 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14.033 puanda seyrediyor.

Analistler, enflasyonun geçici olduğu ve para politikalarının destekleyici kalmaya devam edeceği iyimserliğiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun geçici olduğu yönündeki söyleminin piyasalarda sınırlı da olsa fiyatlandığını ifade eden analistler, varlık alım programına ilişkin gelişmelerin de ötelendiğine yönelik beklentilerin oluştuğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,43 seviyesine gerilemesinin ardından yüzde 1,46 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugünün veri Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verilerinin bulunduğunu belirterek, haftaya Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile ABD Bakanı Joe Biden'ın Avrupa'da yapacağı görüşmelerin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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