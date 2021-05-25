New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 34.456,68 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.208,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 13.721,64 puana çıktı.

Ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentilerin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamalarıyla bugün de benzer bir seyir izlemeye devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard gibi yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, fiyat artışının geçici olduğunu ve para politikasının bir süre daha destekleyici olacağını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Deniz Çakır Bülent Ersoy
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:41:30. #1.14#

title