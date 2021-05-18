New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 34.377,92 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.166,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 13.410,07 puana çıktı.

ABD'nin büyük perakende şirketlerinden Walmart, Macy's ve Home Depot'nun ilk çeyrek satışlarının beklentilerin üzerinde artması endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Nisanda beklenenden fazla düşüş gösteren konut başlangıçları ise piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, konut başlangıçları, nisanda aylık yüzde 9,5 azalışla 1 milyon 569 bine gerilerken, inşaat izinleri yüzde 0,3 artışla 1 milyon 755 bine çıkmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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