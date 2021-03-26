New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 32.752,48 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 3.923,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.999,14 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ekonomik görünüme dair iyimserliğin etkisiyle bugün açılışta pozitif seyrini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurmasının ardından bankacılık hisseleri değer kazandı.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan'ın hisse değeri yüzde 1'in üzerinde artarken, Bank of America'nın yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler şubatta aylık yüzde 7,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin