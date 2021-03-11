New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

11.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:53
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 32.419,31 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,71 yükselişle 3.926,54 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 artarak 13.271,82 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini sınırlamaya yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanması, tahvil faizlerindeki gerileme ve beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 712 bine düştü.

Piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Destek paketinin cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalaması bekleniyor.

Piyasaların yakından takip ettiği tahvil faizleri ise tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle düşüş kaydetti. Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,48'e kadar geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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