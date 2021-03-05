New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

05.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:06
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 31.205,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 yükselişle 3.802,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 artarak 12.824,66 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden iyi gelen istihdam verisinin ardından ekonominin daha hızlı normalleşeceğine dair iyimserlikle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarından sonra yeniden yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de istihdam verisinin ardından yüzde 1,61 seviyelerine kadar çıktı.

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yinelemişti. Fed'in mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Powell, mevcut faiz oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edileceğinin sinyalini vermişti. Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğine işaret ederek, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." ifadesini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korudu. Senato'nun dün gündemine gelen paketin görüşmelerine başlanırken, nihai oylamanın hafta sonu yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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