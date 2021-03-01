New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası yükselişle açıldı

01.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:56
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 31.346,65 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 yükselişle 3.866,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 artarak 13.415,24 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yeni haftada yüzde 1,4'e kadar düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınının etkilerine karşı önerdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Ekonomik destek paketi Senato'ya gönderilirken, pakette, kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Osman Özköylü Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:01:25. #1.15#
title