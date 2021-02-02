New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

02.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:49
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve 0,89 artışla 30.481,15 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 3.807,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 artarak 13.540,18 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketine dair gelişmelerin etkisiyle hafta başında yakaladığı pozitif seyrini sürdürdü.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler, yerini düşüşe bıraktı. Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların alımlarıyla geçen hafta yüzde 400 değer kazanan GameStop hissesi bugün yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik kurtarma paketine ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden dün Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray yetkilileri, verimli bir toplantı gerçekleştiğine dair değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler pazar günü yayımladıkları bir mektupla Biden'ı daha küçük bir Kovid-19 yardımı üzerinde düşünmeye çağırırken, 618 milyar dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

Analistler, piyasaların bugün Amazon ve Alphabet'in dördüncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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