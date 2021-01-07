New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

07.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:12
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,48 artışla 30.977,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 3.781,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 artarak 12.922,07 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından pozitif bir seyir izledi.

ABD'de dün Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Ayrıca, ülkede Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adayların kazandığının anlaşılması, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun Demokratların kontrolüne geçmesiyle yeni vergi düzenlemelerine ilişkin endişelere neden olmasına rağmen ekonomik toparlanmaya yardımcı olacak yeni bir destek paketi beklentilerini artırdı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ocak ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstermeye devam ederek 787 bin seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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