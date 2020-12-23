New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

New York borsası yükselişle açıldı

23.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:10
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 30.155,88 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 3.699,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 12.826,92 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketine dün tepki göstermesine rağmen endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Söz konusu destek paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımlayan Trump, paketi "rezalet" olarak nitelendirerek, "Kongreye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın destek paketine yönelik tepkisi belirsizliğe neden olsa da nakit yardımını artırma çağrısı olumlu karşılandı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasaları olumlu etkiledi. ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştığını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Aralık ile biten haftada beklenmedik bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artışla 244,2 milyar dolara çıkarak beklentileri geride bıraktı.

Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları ise kasımda beklenenden fazla azaldı. Kişisel gelirler kasımda aylık yüzde 1,1 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Çağdaş Atan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle açıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:16:10. #1.14#
title