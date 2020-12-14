New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

14.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:04
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,65 artışla 30.242,19 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 3.686,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 artarak 12.459,74 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının ABD'de başlaması ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay verdi.

FDA'nın kullanım onayının ardından söz konusu aşı, dün ABD'de dağıtıma çıktı. Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19'a karşı ilk aşılama ise bugün New York'ta gerçekleştirildi. ABD genelinde Nisan 2021'e kadar 100 milyon insana aşı vurulmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin pozitif söylemler geçen hafta boyunca devam etse de henüz bir sonuç alınamadı. ABD basınında, 908 milyar dolarlık teşvik paketinin detaylarının bugün açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

Analistler, hafta genelinde ise teşvik paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Aralık'ta gerçekleşecek toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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