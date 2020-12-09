New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

09.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:06
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 30.289,20 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 3.706,40 puandan açıldı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve salgının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine dair iyimserlikle açılışta rekor seviyeleri gördü.

Nasdaq endeksi ise açılışta yataya yakın bir seyir izledi ve yüzde 0,05 azalışla 12.576,37 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 15 milyonun üzerine çıkarken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti. FDA Komitesi'nin bu hafta aşının acil durum kullanımının önünde engel olmadığını açıklaması bekleniyor.

Ayrıca, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de ise yaygın kullanımına başlandı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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