New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

New York borsası yükselişle açıldı

04.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:08
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artışla 30.032,23 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.674,72 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 12.390,97 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, beklenenden kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artması tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin haber akışı da piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün konuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca McConnell, dün yaptığı bir açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Son dakika haber | Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Işık Ivana Sert Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:17:22. #1.15#
title