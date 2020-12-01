New York borsası yükselişle açıldı
01.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:42
New York borsası Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başladı.
New York borsası Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,03 artışla 29.944,77 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1 yükselişle 3.657,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artarak 12.300,06 puandan işlem görmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş