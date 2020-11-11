New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

11.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:56
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,46 artışla 29.557,26 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 3.566,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 artarak 11.646,54 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 10 milyonun üstüne çıkarken, New York borsasında endeksler Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif seyrini sürdürdü.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten hafta başında yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle endeksler yeni haftaya ralli ile başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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