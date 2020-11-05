New York borsası yükselişle açıldı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

New York borsası yükselişle açıldı

05.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:04
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,36 artışla 28.225,11 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,53 yükselişle 3.496,01 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,84 artarak 11.804,45 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğe rağmen New York borsasında endeksler, pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Ülkede başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine rağmen hangi adayın ipi göğüslediği sorusunun yanıtı hala netlik kazanmadı.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat aday eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı.

Seçimin kaderini belirlemesi öngörülen kilit eyaletlerden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska'da seçim sonuçları henüz netleşmedi.

Şimdiye kadar açıklanan sonuçlara pozitif bir tepki veren piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara odaklandı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 7 bin kişi azalarak 751 bine geriledi. Söz konusu dönemde gösterdiği sınırlı düşüşe rağmen beklentilerin üzerinde seyreden verinin, 732 bin olması tahmin ediliyordu.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, birim emek maliyeti yüzde 8,9'luk azalış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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