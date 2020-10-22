New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası yükselişle açıldı

22.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:08
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 28.255,29 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 3.444,95 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 artarak 11.537,36 puandan işlem görmeye başladı.

Ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta hafif yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında ekonomik destek paketine ilişkin dün devam eden görüşmelerde yine bir anlaşma haberi çıkmadı.

Mnuchin ve Pelosi'nin 48 dakika süren telefon görüşmesinde ikili arasındaki farklılıkların azalmaya devam ettiği belirtildi.

Pelosi, dün verdiği bir röportajda, seçimden önce geçip geçemeyeceği belirsiz de olsa hala daha geniş kapsamlı yardım konusunda bir anlaşma umudu taşıdığını ifade etti.

Mnuchin ile Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin bugün bir görüşme daha yapması bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden, son kez düzenlenecek canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Sinan Özen Işın Karaca Yavuz Bingöl
Spor Ozan Tufan Yücel İldiz Metin Oktay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle açıldı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 17:28:45. #1.15#
title