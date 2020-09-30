New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası yükselişle açıldı

30.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:03
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 27.611,67 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.349,55 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 11.115,60 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesi başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışmasının ardından endeksler, seçimlere ilişkin siyasi belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen güne pozitif seyirle başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler ve beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, teşvik paketine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşeceğini belirterek, anlaşma konusunda "umutlu" olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 749 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ayrıca, ülke ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde daha önce öngörülenden az küçüldü. Buna göre, ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4 daraldı. Revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçülmesi yönündeydi.

ABD'de GSYH'nin ikinci çeyrekte, temmuz ayında yayımlanan ilk öncü verilere göre yüzde 32,9, ağustosta yayımlanan ikinci tahminlere göre ise yüzde 31,7 daraldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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