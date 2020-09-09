New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,95 artışla 27.762,79 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,36 yükselişle 3.377 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 kazançla 11.053,08 puandan işlem görmeye başladı.

Teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsası, dün haftaya teknoloji hisselerindeki satışların artarak devam etmesi sonucu sert düşüşle başlamıştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından yüzde 20'yi aşkın düşüş kaydetmişti.

Kaynak: AA